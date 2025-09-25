Форма поиска по сайту

25 сентября, 16:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Кузьминки

Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Кузьминки

Москва возрождает архитектурный ансамбль усадьбы Кузьминки, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Уже отреставрированы два грота: Трехарочный и Большой.

Специалисты восстановили кирпичную и каменную кладку, обновили ограждение и отмостку, сделали дренажную систему. Гроты, созданные в первой трети XIX века швейцарским архитектором Доменико Жилярди, снова открыты для посетителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

