Новости Москвы: реставрация Ростокинского акведука подходит к концу

Реставрация Ростокинского акведука подходит к концу. К настоящему моменту специалисты выполнили большую часть работ. Акведук был построен в XVIII веке и стал частью первого водопровода. Сейчас он переоборудован в пешеходный мост и является объектом культурного наследия федерального значения.

Помощь при переезде по программе реновации получили более 55 тысяч семей. Им город бесплатно предоставляет грузчиков и машины. Всего в суперсервисе "Переезд по программе реновации" числятся 6 онлайн-услуг, оставить заявку на которые можно на портале мэра и в центрах информирования по переселению.

Завершается масштабное благоустройство на Комсомольской площади. Основные работы ведутся на территории перед вокзалами – Ленинградским, Ярославским и Казанским. Там обновляют покрытие, создают места для отдыха, удобные пешеходные зоны и меняют освещение.