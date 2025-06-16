"Вопрос спорный": депутаты предложили запретить мужчинам работать по женским профессиям

В Госдуме обсуждают новую инициативу – ограничить мужчинам доступ к профессиям, которые принято считать женскими. Например, к работе визажистом, мастером маникюра или преподавателем стрип-пластики.

Однако у идеи нашлось немало противников. Эксперты называют подобный шаг дискриминацией, напоминая, что в последние годы женщины успешно осваивают традиционно мужские профессии – от машиниста до водителя грузовика.

Есть ли у профессий пол? Стоит ли государству решать, кому где работать? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.