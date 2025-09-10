Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 17:55

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил с юбилеем певицу Ларису Долину

Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо

Сергей Собянин поздравил народную артистку России Ларису Долину с 70-летием. Телеграмма размещена на официальном сайте мэра Москвы.

Глава города назвал Долину блистательной певицей и заявил, что она стала украшением и гордостью музыкального искусства России.

"С вашим творчеством связаны яркие страницы летописи отечественной эстрады и кинематографа", – подчеркнул он.

Собянин добавил, что композиции народной артистки полюбились миллионам россиян и жителей других стран. Также он отметил, что концерты Долиной обогащают культурное пространство столицы.

Ранее певицу поздравил с днем рождения Владимир Путин. Президент отметил выдающийся талант артистки и ее вклад в мир джазового и эстрадного искусства. Российский лидер пожелал Долиной успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Читайте также


мэр Москвыкультура

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика