Сергей Собянин поздравил с юбилеем певицу Ларису Долину

Фото: legion-media.com/ТАСС/Владимир Гердо

Сергей Собянин поздравил народную артистку России Ларису Долину с 70-летием. Телеграмма размещена на официальном сайте мэра Москвы.

Глава города назвал Долину блистательной певицей и заявил, что она стала украшением и гордостью музыкального искусства России.

"С вашим творчеством связаны яркие страницы летописи отечественной эстрады и кинематографа", – подчеркнул он.

Собянин добавил, что композиции народной артистки полюбились миллионам россиян и жителей других стран. Также он отметил, что концерты Долиной обогащают культурное пространство столицы.

Ранее певицу поздравил с днем рождения Владимир Путин. Президент отметил выдающийся талант артистки и ее вклад в мир джазового и эстрадного искусства. Российский лидер пожелал Долиной успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.