22 августа, 12:18

Политика

Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Алиеву с днем рождения

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сайт президента республики.

"Примите мои теплые поздравления с вашим днем рождения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и успехов в вашем государстве", – пожелал российский лидер.

В своем письме президент России также попросил передать привет членам семьи Алиевой.

Ранее Путин поздравил с 180-летием одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны – Русское географическое общество (РГО). По словам главы государства, история РГО и его достижения неразрывно связаны с судьбой России.

Вклад этой организации в развитие страны, а также в приумножение национального богатства является огромным.

