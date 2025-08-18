Путин поздравил Русское географическое общество с 180-летием

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил с 180-летием одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны – Русское географическое общество (РГО). Видеопоздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что история РГО и его достижения неразрывно связаны с судьбой России. Вклад этой организации в развитие и укрепление страны, научные и ратные триумфы, а также в приумножение национального богатства является огромным.

По словам президента, человечество обрело уникальные знания о Евразии и Тихоокеанском регионе, об Арктике и Антарктике, о климате, картографии и мировой экономике во многом благодаря уникальным исследованиям и героическим экспедициям Русского географического общества.

В свою очередь, Россия стала одним из лидеров в освоении и использовании природных богатств, формировании глобальных транспортных маршрутов.

"Особо отмечу, что именно Русское географическое общество стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных. Все это, конечно, лишь часть колоссальных заслуг РГО. И отрадно, что в наши дни оно активно открывает новые направления работы, многое делает для развития международного гуманитарного сотрудничества, укрепления доверия между народами", – добавил Путин.

Глава государства выразил признательность всем, кто преданно служит науке о земле, занимается изучением и сохранением уникальной природы России.

