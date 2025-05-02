02 мая, 16:30Мэр Москвы
Собянин поздравил с днем рождения гендиректора Большого театра Гергиева
Гендиректору Большого театра, худруку-директору Мариинского театра Валерию Гергиеву исполняется 72 года 2 мая. С днем рождения мэтра поздравил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что выдающийся дирижер вносит огромный вклад в развитие отечественного и мирового искусства. Под его руководством Большой театр готовит новые яркие премьеры, которые станут украшением оперного и балетного сезонов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.