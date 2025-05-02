Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

02 мая, 16:30

Мэр Москвы

Собянин поздравил с днем рождения гендиректора Большого театра Гергиева

Собянин поздравил с днем рождения гендиректора Большого театра Гергиева

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Сергей Собянин: дворцу Шереметевых в усадьбе Кусково исполнилось 250 лет

Сергей Собянин: дворцу Шереметевых в усадьбе Кусково исполнилось 250 лет

Гендиректору Большого театра, худруку-директору Мариинского театра Валерию Гергиеву исполняется 72 года 2 мая. С днем рождения мэтра поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что выдающийся дирижер вносит огромный вклад в развитие отечественного и мирового искусства. Под его руководством Большой театр готовит новые яркие премьеры, которые станут украшением оперного и балетного сезонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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