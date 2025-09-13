"Кинореквизит": балалайка, зимняя шапка, веер

Как актер Юрий Чернов получил роль балалаечника в комедии режиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"? Когда актер Павел Кадочников научился играть на этом музыкальном инструменте и в каком фильме продемонстрировал свои способности? Где снимали знаменитую сцену с канканом под балалайку в фильме "Женитьба Бальзаминова"?

Сколько стоили зимние шапки героев Ипполита и Нади из "Иронии судьбы, или С легким паром!"? Почему зимние шапки героев Жени и Гали из того же фильма были значительно дешевле? Почему в советское время женщины не снимали головные уборы в помещении? Когда в моду у мужчин вошли шапки-формовки?

Как актриса Маргарита Терехова нанесла веером травму актеру Михаилу Боярскому на съемках фильма "Собака на сене"? Благодаря чему появилась импровизация с веером в кинокартине "Соломенная шляпка"?

Об этом – в программе "Кинореквизит".