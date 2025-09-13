Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 01:00

Культура

"Кинореквизит": балалайка, зимняя шапка, веер

"Кинореквизит": балалайка, зимняя шапка, веер

Спектакль "Маленький принц" представили в особняке Смирнова

Выставка "Сокровенное – Живое" откроется в "Зарядье" 12 сентября

"Интервью": Полина Аскери – об эмоциях и искусстве

Новый сезон шоу "Ну-ка все вместе" стартует на телеканале "Россия"

"Моя Москва": Дмитрий Ульянов. Часть 2

Галерист Полина Аскери рассказала, с какими трудностями сталкиваются художники

Участники "Интервидения" из Китая, Катара, Вьетнама и Белоруссии прилетели в Москву

Премьера спектакля "#неРевизор" прошла в Большом концертном зале "Космос"

Концерт "Голос мечты" прошел на Патриарших прудах в Москве

Как актер Юрий Чернов получил роль балалаечника в комедии режиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"? Когда актер Павел Кадочников научился играть на этом музыкальном инструменте и в каком фильме продемонстрировал свои способности? Где снимали знаменитую сцену с канканом под балалайку в фильме "Женитьба Бальзаминова"?

Сколько стоили зимние шапки героев Ипполита и Нади из "Иронии судьбы, или С легким паром!"? Почему зимние шапки героев Жени и Гали из того же фильма были значительно дешевле? Почему в советское время женщины не снимали головные уборы в помещении? Когда в моду у мужчин вошли шапки-формовки?

Как актриса Маргарита Терехова нанесла веером травму актеру Михаилу Боярскому на съемках фильма "Собака на сене"? Благодаря чему появилась импровизация с веером в кинокартине "Соломенная шляпка"?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

Читайте также
Программа: Кинореквизит
культуракиновидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика