06 сентября, 00:25

"Кинореквизит": мужские костюмы, письма, лампочки

Какой мистический случай произошел с белым костюмом актера Александра Абдулова на съемках фильма "Чародеи"? Как с помощью классического мужского костюма художники фильмов подчеркивали социальное неравенство героев?

Какую роль играли письма в жизни советских людей и как это было отражено в кинофильмах? Какие дискуссии вызвал в обществе фильм "Чужие письма"?

Откуда появилось название "лампочка Ильича"? Какой светильник кочевал из фильма в фильм?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

Программа: Кинореквизит
культуракиновидео

