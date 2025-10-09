Столовые в старинных особняках стали популярной альтернативой ресторанам в Москве

Москвичи и гости столицы открывают для себя недорогие столовые в старинных особняках и трапезные при монастырях. Эти места стали неожиданной альтернативой дорогим ресторанам, предлагая уникальную атмосферу и демократичные цены.

В районе Хамовники, в здании Дома ученых, находится одна из таких "секретных" столовых. Пообедать в интерьерах особняка XIX века с мраморными колоннами и лепниной можно всего за 590 рублей.

Популярностью пользуется и трапезная Сретенского монастыря. В уютных залах с арочными сводами, помимо комплексных обедов, можно приобрести монастырскую выпечку и морс, потратив около 150 рублей.

