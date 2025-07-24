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24 июля, 14:00

Политика

"Вопрос спорный": ГД предложила запретить кормить бездомных животных около соцобъектов

"Вопрос спорный": ГД предложила запретить кормить бездомных животных около соцобъектов

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Госдума разрабатывает пакет законопроектов о бездомных животных. Один из них запретит кормить их возле больниц, аптек, школ, детских площадок, спорткомплексов и во дворах жилых домов. При этом регионы смогут расширить список на свое усмотрение. За нарушение будет грозить штраф от 3 до 50 тысяч рублей.

Нужно ли наказывать за помощь бездомным животным? Об этом – в программе "Вопрос спорный".

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