"Вопрос спорный": ГД предложила запретить кормить бездомных животных около соцобъектов

Госдума разрабатывает пакет законопроектов о бездомных животных. Один из них запретит кормить их возле больниц, аптек, школ, детских площадок, спорткомплексов и во дворах жилых домов. При этом регионы смогут расширить список на свое усмотрение. За нарушение будет грозить штраф от 3 до 50 тысяч рублей.

Нужно ли наказывать за помощь бездомным животным? Об этом – в программе "Вопрос спорный".