20 сентября, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как преображаются "Крылатские холмы"

Первый этап благоустройства парка и олимпийской велотрассы на "Крылатских холмах" завершен. О том, что сделали, рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По его словам, там заменили почти 90 тысяч квадратных метров покрытия велотрассы, которую строили специально для Олимпиады 1980 года. Также восстановили сложнейший рельеф велокольца. Его отличают крутые виражи и перепады высот. Чтобы восстановить все элементы, специалисты подняли архивные документы и провели лазерную съемку дороги.

