Дождь с мокрым снегом обрушится на Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь с мокрым снегом ожидает москвичей на следующей неделе. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

Неделя начнется с облачной погоды, сопровождающейся осадками и понижением температуры. В частности, минимальные значения составят 1–6 градусов, а дневные – поднимутся лишь до 4–9, что на 2 градуса ниже климатической нормы.

"Не исключено, что на следующей неделе к дождю будут примешиваться мокрые снежинки, но это не значит, что будет идти снег", – отметила Позднякова.

Метеоролог предположила, что жители города даже не заметят снежных осадков, поскольку они не будут долго лежать на поверхности земли.

До конца текущей недели в Москве сохранится аномально теплая погода для октября. Дневные температуры в течение всех рабочих дней будут на 3,5 градуса превышать климатические нормы сентября.

Однако интенсивные осадки и похолодание накроют мегаполис с понедельника, 13 октября. Столбики термометров начнут опускаться до 5–8 градусов днем, а ночью не будут превышать 2–4, в связи с чем в центре европейской части страны возможны заморозки.