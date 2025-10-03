Синоптик Вильфанд: москвичам не стоит думать о смене шин до 20 октября

Фото: 123RF/standrets

Московским автомобилистом рано думать о смене летней резины на зимнюю. Об этом можно забыть до 20 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"А уже после следует внимательно прислушиваться к прогнозам Гидрометцентра", – цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, менять шины необходимо при устойчивом снижении температуры ниже 5–7 градусов.

Золотая осень пришла в Москву. По прогнозам синоптиков, существенных осадков в городе не ожидается до как минимум 20 октября, поэтому золотая пора продлится почти до конца месяца.

Более того, в предстоящие выходные, 4 и 5 октября, в Москве ожидается теплая погода. По утрам будет от 5 до 7 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 11–13 градусов.

Значения температуры окажутся выше климатической нормы на пару градусов. В воскресенье, 5-го числа, не исключен небольшой дождь.

