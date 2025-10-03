Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России. Об этом на пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"Это происходит нечасто, вероятность такого теплого сентября примерно 8%", – сказал он.

В ближайшее время в Москве ожидается сентябрьская погода, температура будет на 3,5 градуса выше нормы. Заморозков не прогнозируется. Вильфанд уверен, что днем в субботу, 4 октября, в столице будет 14–16 градусов тепла.

"Облачно, но с частными прояснениями. В воскресенье (5 октября. – Прим. ред.) примерно такая же погода", – добавил специалист.

В начале следующей недели, 6-го числа, столбики термометров будут на 2–3 градуса выше нормы. Днем в Москве ожидается от 9 до 14 градусов тепла, погода будет облачной с небольшими осадками.

Ранее синоптики рассказывали о приходе в столицу золотой осени, которая продлится как минимум до 20 октября. Также до конца месяца на территории европейской части России сохранится засушливая погода, добавлял Вильфанд. Несмотря на это, в Якутии зафиксированы морозы, а снег выпал на Дальнем Востоке.

