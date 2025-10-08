Резкое похолодание ожидается в Москве с 13 октября

На следующей неделе, с 13 октября, в Москве ожидается резкое похолодание с дневной температурой до 8 градусов и ночными заморозками. При этом в ближайшие дни сохранится теплая погода до 14 градусов с кратковременными осадками и повышенной влажностью.

Вместе с тем в ночь на 9 октября видимость на дорогах ухудшится из-за тумана до 200–700 метров. Атмосферное давление вернется к нормальным значениям 748 миллиметров ртутного столба при слабом ветре до 4 метров в секунду.

