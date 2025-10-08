Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 16:15

Общество

Резкое похолодание ожидается в Москве с 13 октября

Резкое похолодание ожидается в Москве с 13 октября

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 9 октября

Глава СПЧ Валерий Фадеев прокомментировал запрет курьерам доставлять нехаляльные продукты

Видимость ухудшится до 200–700 метров из-за тумана в Москве в ночь на 9 октября

До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве за выходные дни

"Атмосфера": 12 градусов ожидается в Москве вечером 8 октября

"Деньги 24": взносы в фонд ОМС для неработающих граждан предложили ввести в России

Резкое похолодание ожидается в Москве на следующей неделе

В Москве сохраняется аномально теплая погода для октября

"Утро": скорость ветра в Москве составит 2 м/с 8 октября

На следующей неделе, с 13 октября, в Москве ожидается резкое похолодание с дневной температурой до 8 градусов и ночными заморозками. При этом в ближайшие дни сохранится теплая погода до 14 градусов с кратковременными осадками и повышенной влажностью.

Вместе с тем в ночь на 9 октября видимость на дорогах ухудшится из-за тумана до 200–700 метров. Атмосферное давление вернется к нормальным значениям 748 миллиметров ртутного столба при слабом ветре до 4 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика