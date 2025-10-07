Юрист Кофанов: введение взносов безработных за ОМС требует изменений законодательства

Безработных россиян могут обязать платить взносы за ОМС, рассказали в Совфеде. Будет ли принято нововведение и как оно может функционировать, расскажет Москва 24.

Пора платить?

Трудоспособных россиян, не имеющих официальной работы, могут обязать самостоятельно платить взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



в год. – Прим. ред. ) Скажите пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве. Они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч, и заплатить вот эту среднюю страховку в год.

По ее словам, сейчас граждане, которые не работают или зарабатывают в "теневой занятости", получают медпомощь за счет официально трудоустроенных россиян. При этом спикер оговорилась, что никаких непродуманных решений в ущерб населению принято не будет. Государство подойдет к вопросу максимально взвешенно, но проблема давно назрела, добавила Матвиенко.

Ранее на эту ситуацию обратил внимание Сергей Собянин. Во время Московского финансового форума 19 сентября он отметил, что столица платит 180 миллиардов рублей в год за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. По словам мэра, эти средства идут на помощь таким категориям жителей, как пенсионеры, многодетные женщины, инвалиды и студенты.

При этом Собянин подсчитал, что столица платит в целом примерно за 10 миллионов россиян, которые не работают, но при этом не подавали заявлений о социальной поддержке или страховании в ФОМС.

"Лоботряс, который ничего не делает и работать не хочет, – мы ему тоже гарантируем, причем даже не спрашивая его", – заявил Собянин.

Министр труда Антон Котяков, в свою очередь, отметил в интервью РБК, что в целом нужно менять подход к соцподдержке трудоспособных неработающих россиян.

"Если, например, взрослый трудоспособный человек, не имеющий противопоказаний к труду, не работает – наверное, государство имеет право задать вопрос: "А почему?" Что сегодня в рамках текущих условий тебе не позволяет выйти на работу?" – заметил министр.

Также глава Минтруда заявил, что государство готово поддерживать граждан, которые сами прикладывают усилия для выхода из сложной жизненной ситуации.





Антон Котяков министр труда Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода "принцип двух ключей", когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать.

В то же время Котяков обратил внимание, что если у гражданина сложилась "объективная жизненная ситуация", государство обязательно придет на помощь.

Кроме того, министр отверг идею о "налоге на тунеядство", который есть, например, в Белоруссии. Ранее ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 33% россиян скорее одобрили бы такую инициативу. При этом против выступили 59% респондентов.

"Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю", – сказал министр.

"Продумать реализацию"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Государство обязано обеспечить равные условия и права на бесплатную медицинскую помощь для всех категорий граждан. В этом плане нужно исходить из конституционных гарантий, отметила в беседе с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Реализация инициативы требует комплексного подхода. Если человек совершает значительные траты, но не имеет официального дохода, вероятно, он получает средства нелегально. Современные цифровые технологии позволяют отслеживать покупки и затраты. Но ключевой вопрос – в обеспечении справедливости, ведь нельзя допустить, чтобы пострадали те, кто не может трудиться или найти работу по объективным причинам", – сказала она.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Мы не можем принуждать к платежам человека без доходов, вгоняя его в долги через механизмы взыскания и лишая имущества – это недопустимо. Проблему необходимо решать, но единого рецепта для этого не существует.

Вместе с этим необходимо бороться с теневой занятостью, обратила внимание Бессараб.

"С одной стороны, это несправедливо по отношению к работнику. С другой – важно учитывать менталитет. В США неуплата налогов карается крайне жестко, вплоть до реальных сроков, тогда как у нас до недавнего времени подобные нарушения практически не наказывались. На самом деле, неуплата налогов лишает ресурсов тех, кто по-настоящему нуждается в помощи, например, по состоянию здоровья. Это очень сложная ситуация", – подчеркнула она.

Член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко в разговоре с Москвой 24 отметил, что важно определить, кто именно относится к контингенту неработающих.

"Если это люди, которые не работают в силу того, что и без того у них обеспеченная семья, они и не будут обращаться в систему ОМС. В первую же очередь имеются в виду те, кто не работает, не платит взносы, но регулярно пользуется медицинской помощью. В этом видят несправедливость. Плюс есть маргинальные слои населения. Но тогда возникает вопрос – где они возьмут 45 тысяч рублей?" – подчеркнул он.





Алексей Старченко член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Когда мы говорим о такой инициативе, нужно сразу продумать реализацию. Допустим, закон приняли – как поставить на учет неработающих? Если трудоустроенный человек учитывается через налоговую, то с неработающим все сложнее. Требовать при оказании медицинской помощи справку с работы – это дискриминация по социальному признаку, что запрещено конституцией.

При этом специалист напомнил, что система медицинского страхования изначально создавалась по принципу "здоровый платит за больного". При этом остается неясным, что делать, если человек не сделал взнос за ОМС.

"Не оказывать ему помощь до тех пор, пока не случится экстренная ситуация? По закону экстренная помощь оказывается бесплатно. Представим: человек с гипертонией не может попасть к терапевту, потому что не заплатил взнос. В результате он поступает с инсультом, лечить который в реанимации гораздо дороже, чем пройти профилактику", – сказал Старченко.

По мнению юриста по трудовому праву Дмитрия Кофанова, инициатива вряд ли будет принята в ближайшее время. Она требует длительных обсуждений и множества законодательных изменений, подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву Пока это только предложение, сложно говорить, как будет написан закон. Например, в нем могут разделить эти категории или установить дополнительные критерии для признания человека безработным. Например, в нем могут разделить категории безработных или установить дополнительные критерии для признания человека таковым. Будет ли это делаться вместе со службой занятости, нужно ли будет обращаться туда, чтобы устраиваться на работу или быть признанным безработным, – неизвестно.

При этом юрист не исключил ситуации, в которой если человек не обратился в службу занятости, значит, он не хочет работать. Тогда можно вести речь о взыскании сумм за ОМС, заключил Кофанов.

