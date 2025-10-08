В сервисе Russpass появилась функция прогноза погоды для уличных экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровой туристический сервис Russpass представил функцию прогноза погоды на карточках уличных экскурсий. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Москва остается в топе популярных российских направлений для путешественников, в том числе и в межсезонье", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на странице прогулки отображается погода на конкретную дату. Там можно посмотреть температуру, скорость ветра, атмосферное давление и процент влажности. Прогноз доступен на текущую и следующую неделю.

Данная функция поможет жителям и гостям столицы понять, как одеваться и что брать с собой на прогулку. Если погодные условия не устроят, то можно перенести экскурсию, тогда прогноз будет синхронизирован с новой датой.

Ранее сообщалось, что московский проект "Экскурсии в метро" подготовил сразу два новых маршрута в октябре. Первая экскурсия пройдет днем 12 октября на ретротрамвае "Татра Т2". Вторая экскурсия состоится в ночь с 17 на 18 октября в метро.

