Столичный проект "Экскурсии в метро" подготовил два новых маршрута в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В октябре жителей и гостей столицы ждут два новых уникальных маршрута от проекта "Экскурсии в метро". Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

"Дневные и ночные поездки дают пассажирам возможность по-новому взглянуть на работу городского транспорта, ближе познакомиться с его историей, а также больше узнать об архитектурном наследии столицы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первая экскурсия пройдет днем 12 октября по маршруту "А" на уникальном трамвае "Татра Т2".

Пассажиры познакомятся с архитектурой города и историей московского транспорта на участках:



МЦД Калитники – "Чистые пруды";

"Чистые пруды" – МЦД Калитники.

Вторая экскурсия пройдет в ночь с 17 на 18 октября в метро. У участников будет возможность прокатиться в историческом поезде по Арбатско-Покровской и Филевской линиям, увидеть электродепо "Измайлово" и посмотреть на Москву с метромоста.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что москвичи старше 55 лет смогут попасть на бесплатную экскурсию по экспозиции "Искусство XX века" в Новой Третьяковской галерее на Крымском Валу. Посетить ее можно будет до середины декабря.

