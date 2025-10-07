Синоптик Позднякова: первый снег в Москве может выпасть 30–31 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве первый снег может выпасть 30–31 октября. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, вероятность такого прогноза велика.

"Ну, собственно говоря, это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров", – пояснила Позднякова.

При этом большую часть этой недели Москва продолжит находиться в теплом секторе атлантического циклона с преобладанием юго-восточного ветра. Велика вероятность моросящих дождей.

До середины октября перехода осени в фазу предзимья также не ожидается. Температурный фон в предстоящие 10 дней будет оставаться на 1–3 градуса выше климатической нормы.