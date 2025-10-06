Теплая, но сырая погода ожидается в Москве на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высокий температурный фон в столице будет сопровождаться небольшими дождями на этой неделе, 6–12 октября. Об этом сообщила главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

Большую часть времени Москва будет находиться в теплом секторе атлантического циклона с преобладанием юго-восточного ветра. Каждый день велика вероятность моросящих дождей, однако сумма осадков за всю неделю составит не более 5 миллиметров, отметила синоптик.

По словам специалиста, температурный фон на неделе будет выше нормы на 2–2,5 градуса. Ночная температура составит 8–10 градусов, днем она будет подниматься до 12–14 градусов.

Ранее Позднякова рассказала, что в Москву пришла золотая осень. По ее словам, до 20 октября существенных осадков в столице не ожидается. Поэтому золотая осень продлится в Москве почти до конца текущего месяца.





