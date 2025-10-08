Каким будет ресторан "Золотой колос" после реставрации

Фото: пресс-служба ВДНХ

Ресторан "Золотой колос" на ВДНХ возвращает свой исторический облик 1954 года. Масштабная реставрация, начавшаяся в 2023 году, должна завершиться в 2026-м, после чего в здании вновь откроется ресторан, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты уже приступили к работам в обеденных залах, где реставрируют потолочные розетки, барельефные панно, лепнину и оселковый мрамор на колоннах. Реставраторы также восстановят одну из исторических люстр из темно-синего стекла и хрусталя, сохранившуюся с минимальными повреждениями.

На третьем этаже здания вдоль открытой террасы установят металлические торшеры, изготовленные по архивным фотографиям. Также будут отреставрированы декоративный карниз и светопропускающие навесы над галереями.

Ресторан "Золотой колос", построенный по проекту архитектора Анатолия Ефимова в стиле сталинский ампир, считался одним из самых престижных заведений Москвы. В советские годы здесь подавали белугу с хреном, жареную куропатку и фирменный торт "Север", а вечера сопровождались живой эстрадной музыкой. Тогда штат ресторана состоял из 240 человек – столики обслуживали 65 официантов, на кухне и в цехах трудились свыше 90 поваров. Забронировать столик можно было не ранее чем за полгода.

После завершения реставрации "Золотой колос" станет не только рестораном, но и площадкой для проведения конференций, конгрессов и других мероприятий.

Ранее сообщалось, что на конкурс "Московская реставрация" поступило свыше 100 заявок. Среди них – Саввинское подворье, павильон № 6 "Химия" на ВДНХ, дом страхового общества "Россия", гроты в усадьбе Кузьминки и церковь Вознесения Господня в "Коломенском", которая включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.