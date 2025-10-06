Раритетный грузовой трамвай отреставрировали в Москве

Фото: музей транспорта Москвы

Специалисты столичного Музея транспорта завершили реставрацию уникальной крановой платформы Сокольнического вагоноремонтного завода 1932 года выпуска – одного из двух сохранившихся экземпляров этой модели, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Такие платформы применялись для перемещения грузов до восьми тонн. По поручению Сергея Собянина продолжаем масштабную программу реставрации исторической техники", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как сообщила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, реставрация продолжалась более 2 лет. Крановую платформу полностью разобрали на детали, заменили поврежденные элементы и воссоздали заново. Наиболее сложным этапом стало восстановление рамы – металлические детали очистили от коррозии, а деревянные элементы реконструировали с использованием специальной породы дуба.

Историческая ценность платформы связана с развитием московского трамвайного хозяйства в конце 1920-х годов. Тогда для перевозки тяжелых трамвайных частей на ремонт СВАРЗ разработал специальные грузовые трамваи с крановыми установками. До 1932 года было создано шесть таких самоходных платформ грузоподъемностью восемь тонн, которые распределили по столичным депо.

Отреставрированный экспонат займет достойное место в коллекции Музея транспорта Москвы, насчитывающей более 250 единиц исторической техники. Постоянная экспозиция разместится в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице.

Ранее в столице завершилась реставрация дома с флигелем в составе городской усадьбы по адресу Новинский бульвар, дом 25–27, строения 8 и 10. До настоящего времени главный дом усадьбы сохранил композицию, декоративное убранство интерьеров и внешний облик главного фасада конца XIX века.