Более 100 заявок подано на конкурс "Московская реставрация"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы

Свыше 100 заявок по более чем 40 памятникам архитектуры поступило на 15-й конкурс "Московская реставрация", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Среди них – Саввинское подворье, павильон № 6 "Химия" на ВДНХ, дом страхового общества "Россия", гроты в усадьбе Кузьминки и церковь Вознесения Господня в "Коломенском", которая включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В сравнении с прошлым годом количество заявок выросло примерно на 10%. Лауреатов определят эксперты и сами москвичи. Идея конкурса – отметить труд тех, кто вносит важный вклад в сохранение историко-культурной среды нашего города", – указала Сергунина.

Уточняется, что в рамках конкурса жюри оценит итоги не только реставрации, но и приспособления объектов к современному использованию. Комиссии предстоит изучить списки уникальных образцов гражданской и промышленной архитектуры, культового зодчества, монументального искусства и археологического достояния.

Отдельную премию вручат молодым специалистам. Также лучший отреставрированный объект можно будет выбрать в рамках проекта "Активный гражданин". Номинантами могли стать физические и юридические лица. При этом реставрация памятника архитектуры должна быть завершена в 2024 или 2025 году.

Сергунина добавила, что предыдущие 14 сезонов конкурса позволили объединить свыше тысячи реставраторов, архитекторов, проектных организаций и компаний. В числе объектов, которые победили в прошлые годы, фигурируют клуб завода "Каучук", мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате, Северный речной вокзал, дом Наркомфина, ансамбль Миусского трамвайного депо и многие другие.

Ранее в столице завершилась реставрация дома с флигелем в составе усадьбы на Новинском бульваре. Она имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. До настоящего времени главный дом усадьбы сохранил композицию, декоративное убранство интерьеров и внешний облик главного фасада конца XIX века.

