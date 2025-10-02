В храме Христа Спасителя начался ремонт главного купола

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Ремонтно-реставрационные работы идут в храме Христа Спасителя – специалисты приступили к обновлению главного купола, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Купол главного храма столицы расположен на высоте более 90 метров. Он не закреплен на здании, чтобы избежать деформации.

"За прошедшие годы металл потемнел, на нем появились пятна, утрачена герметичность швов. Поэтому было принято решение о комплексном ремонте", – объяснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Для проведения ремонтных работ установили леса специальной конструкции и привлекли лучших в стране специалистов. Им предстоит в том числе заменить фрагменты покрытия на новые, более прочные и долговечные, сделать гидроизоляцию, привести в порядок обрешетку купола.

По завершении монтажа покрытия установят новое навершие купола, заменят металлические покрытия закомар – полукруглых завершений внешних стен храма.

Ранее сообщалось о завершении реставрации дома с флигелем на Новинском бульваре. Усадьба является украшением столицы и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Реставраторам удалось сохранить ценные детали памятника архитектуры.

