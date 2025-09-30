Сергей Собянин поздравил Московский театр кукол с 95-летием в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что труппа в течение десятилетий поддерживает лучшие традиции театра, влюбляет в искусство сцены даже самых маленьких и дарит незабываемые эмоции.

Сегодня в репертуаре театра 90 постановок. Здесь впервые в России появились спектакли "с закрытыми глазами", адаптированные в том числе для слабовидящих и слепых.

