Участник Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 22:45

Общество

Почти треть студентов-айтишников выбирает системный анализ в качестве своей специальности

Примерно каждый третий российский студент-айтишник выбирает системный анализ в качестве желаемой специальности. Такой вывод сделал ИТ-холдинг Т1 на основе популярности учебных программ в ИТ-лагере Т1, который проводится второй год подряд.

Образовательный интенсив завершился накануне. Наибольший интерес он вызвал у студентов из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

