Собянин: около 100 тыс школьников окончили предпрофессиональные классы

Около 100 тысяч школьников завершили обучение в предпрофессиональных классах Москвы за 10 лет, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Предпрофессиональные классы открыты в 70% столичных школ.

Ученики могут выбрать одно из шести направлений: инженерное, медицинское, медиа, ИТ, предпринимательское или психолого-педагогическое. В проекте участвуют более 50 вузов, 40 колледжей, а также научные организации и предприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.