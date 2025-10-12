Форма поиска по сайту

12 октября, 23:30

Культура

Специальным гостем спектакля "Неформат" в театре в Хамовниках стал артист Сергей Жилин

Специальным гостем спектакля "Неформат" стал народный артист России Сергей Жилин. Показ прошел в театре в Хамовниках. По словам артиста, он впервые участвовал в таком формате и не знал заранее, как именно его вовлекут в действие.

Спектакль построен на интерактиве. Зрители обсуждают темы вместе с приглашенными гостями. Ранее на сцену "Неформата" выходили Вячеслав Фетисов, Николай Басков, Лариса Долина, Леонид Якубович и Алексей Пушков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

