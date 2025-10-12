Осенняя ярмарка современного искусства открылась на "Винзаводе"

На "Винзаводе" открылась осенняя ярмарка современного искусства, в которой участвуют более 100 авторов из разных регионов России. В этом году представлены живопись, художественная фотография, скульптура, а также особое внимание уделено работам из текстиля.

Как отметила руководитель проектов фонда "Винзавод" Ирина Саминская, маркет помогает начинающим художникам продавать свои работы напрямую покупателям по демократичным ценам. Ярмарка проходит в девятый раз и продлится два дня. Посещение возможно по билетам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.