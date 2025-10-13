Арт-выставка "Почувствуй стихии" открылась в центре современного искусства "Марс"

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в столице 13 октября. Например, в центре современного искусства "Марс" проходит арт-выставка "Почувствуй стихии". Она представляет собой обновленную версию мультимедийного проекта "Геометрия чувств".

Также Театр комедии приглашает на спектакль "Похороните меня за плинтусом", который рассказывает о мальчике Саше, растущем под гиперопекой своей бабушки. На выставке "Секреты Джузеппе Арчимбольдо" гости могут по-новому посмотреть на портреты художника XVI века. Работы представлены в иммерсивном мультимедийном формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.