13 октября, 07:45

Арт-выставка "Почувствуй стихии" открылась в центре современного искусства "Марс"

Продажи билетов в театры выросли на 19% в 2025 году

"Кинокульт": "Зигзаг удачи"

Московский театр кукол открыл 95-й юбилейный сезон

Социологи узнали о вовлеченности москвичей в городскую театральную жизнь

Свыше 50 тыс человек посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве" на ВДНХ

Выставка кинокостюма открылась в музее "Старый Английский двор" в парке "Зарядье"

"Интервью": Олег Липовецкий – о том, за что любит московскую публику

"Кафе Эпоха": Семен Морозов и Вадим Андреев

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в столице 13 октября. Например, в центре современного искусства "Марс" проходит арт-выставка "Почувствуй стихии". Она представляет собой обновленную версию мультимедийного проекта "Геометрия чувств".

Также Театр комедии приглашает на спектакль "Похороните меня за плинтусом", который рассказывает о мальчике Саше, растущем под гиперопекой своей бабушки. На выставке "Секреты Джузеппе Арчимбольдо" гости могут по-новому посмотреть на портреты художника XVI века. Работы представлены в иммерсивном мультимедийном формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

