02 октября, 17:30

Культура

Премьера фильма "Первый на Олимпе" состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь"

Премьера фильма "Первый на Олимпе" состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь"

В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Первый на Олимпе", рассказывающего историю блокадника, который после войны нашел силы для занятий греблей и стал выдающимся спортсменом.

Как отметил режиссер картины Артем Михалков, герой прошел через боль и надежду к своим победам, а после спортивной карьеры стал скульптором. Фильм выйдет в широкий прокат 9 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

