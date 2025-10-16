16 октября, 07:45Культура
Фильм "Мне двадцать лет" покажут в кинотеатре "Иллюзион" в Москве
Фильм "Мне двадцать лет" покажут в кинотеатре "Иллюзион" в Москве в рамках программы "Персона. Марлен Хуциев". Фильм вышел на экраны в 1964 году и рассказывает о проблемах молодежи взаимопонимании поколений.
В парке "Зарядье" можно бесплатно посетить выставку "Выпуск 25". Там представят работы молодого поколения художников. В Московском дворце молодежи покажут мюзикл "Последняя сказка".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Выставку "Жили-были: Царство русской сказки" представили на "Винзаводе"
- Южнокорейская группа DKB выступит на главной сцене "Фандом Феста ВКонтакте" в ноябре