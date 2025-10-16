Фильм "Мне двадцать лет" покажут в кинотеатре "Иллюзион" в Москве в рамках программы "Персона. Марлен Хуциев". Фильм вышел на экраны в 1964 году и рассказывает о проблемах молодежи взаимопонимании поколений.

В парке "Зарядье" можно бесплатно посетить выставку "Выпуск 25". Там представят работы молодого поколения художников. В Московском дворце молодежи покажут мюзикл "Последняя сказка".

