16 октября, 07:45

Фильм "Мне двадцать лет" покажут в кинотеатре "Иллюзион" в Москве

"Моя Москва": Кирилл Гребенщиков. Часть 1

"Моя Москва": Елена Ксенофонтова. Часть 2

Камерный хор выступит в Московском доме композиторов 15 октября

Обновленная выставка "Жили-были: Царство русской сказки" началась на "Винзаводе"

Выставку "Жили-были: Царство русской сказки" представили на "Винзаводе"

"Моя Москва": Елена Ксенофонтова. Часть 1

Выставку "Дом моей мечты" можно посетить в Москве 14 октября

В Москве состоялся большой праздничный концерт в честь Дня отца

В театральном центре на Страстном бульваре состоялся спектакль "Судьба по обмену"

Фильм "Мне двадцать лет" покажут в кинотеатре "Иллюзион" в Москве в рамках программы "Персона. Марлен Хуциев". Фильм вышел на экраны в 1964 году и рассказывает о проблемах молодежи взаимопонимании поколений.

В парке "Зарядье" можно бесплатно посетить выставку "Выпуск 25". Там представят работы молодого поколения художников. В Московском дворце молодежи покажут мюзикл "Последняя сказка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

