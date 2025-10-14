Выставку "Жили-были: Царство русской сказки" представили на "Винзаводе"

Выставку "Жили-были: Царство русской сказки" представили в центре современного искусства "Винзавод". В прошлом сезоне экспозиция стала культурным феноменом.

Проект объясняет, как устроена сказка, а также какие архетипы и смыслы стоят за привычными сюжетами. Особое место занимает расширенный зал советских сказок, где воссоздана атмосфера советского интерьера с культовыми образами кино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

