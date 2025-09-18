Новый музейный центр открылся в Москве

Новый музейный центр "Масловка. Городок художников" открылся в Москве. Он посвящен истории первой в мире арт-коммуны, созданной в 1920–1930 годы.

На протяжении столетия там жили и работали многие ведущие мастера советского и российского искусства. К открытию центра приурочили выставку "(Не)видимый Город М.". Она объединила более 100 произведений искусства, документов и работы 50 авторов из разных поколений обитателей "Масловки".

