18 сентября, 15:30

Культура

Новый музейный центр открылся в Москве

Новый музейный центр "Масловка. Городок художников" открылся в Москве. Он посвящен истории первой в мире арт-коммуны, созданной в 1920–1930 годы.

На протяжении столетия там жили и работали многие ведущие мастера советского и российского искусства. К открытию центра приурочили выставку "(Не)видимый Город М.". Она объединила более 100 произведений искусства, документов и работы 50 авторов из разных поколений обитателей "Масловки".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравыставкигородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин