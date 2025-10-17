В Музее Михаила Булгакова открылась выставка о жене писателя

Фото: музей М. А. Булгакова

В квартире Михаила Булгакова на Большой Пироговской открылась выставка "Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах". Экспозиция будет работать до 15 февраля 2026 года, передает портал мэра и правительства столицы.

"Открытие музея на Большой Пироговской – это настоящий праздник для нас. Площадка имеет свою аудиторию – во многом отличающуюся от гостей "нехорошей квартиры" на Большой Садовой", – рассказала директор музея Валентина Агафонова.

Она отметила, что именно здесь Булгаков начал работу над "Мастером и Маргаритой", состоялся его знаменитый телефонный разговор со Сталиным и произошел пожар перед переездом.

Уникальность выставки, по словам куратора проекта Ивана Назарова, заключается в возможности показать историю Елены Булгаковой через ее дневники, письма и воспоминания, которые иллюстрируют как совместную жизнь с Булгаковым, так и ее борьбу за публикацию его произведений после смерти писателя.

Посетители увидят архивные документы, редкие фотографии, подлинные предметы быта 1930-х годов, а также свидетельства общения Булгаковой с известными деятелями культуры – Константином Симоновым, Фаиной Раневской и Владимиром Немировичем-Данченко. Некоторые экспонаты выставляются впервые.

Музей в квартире писателя открылся в декабре 2021-го. Постоянная экспозиция делится на коридор, кабинет и комнату. В коридоре звучат хроникальные записи, а в кабинете представлены столы, сконструированные для знакомства с булгаковским творчеством. В еще одном пространстве – комнате – размещались столовая и спальня.

Ранее сообщалось, что более 7 миллионов посетителей побывали в музеях Москвы за лето. Учреждения подготовили более 270 новых выставок. Самыми популярными стали музей-заповедник "Царицыно", Государственный дворцово-парковый музей-заповедник "Останкино и Кусково", "Мультимедиа-арт-музей", Государственный музей А. С. Пушкина.