"Кафе Эпоха": Семен Морозов и Вадим Андреев

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы, народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с артистами Вадимом Андреевым и Семеном Морозовым советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы. Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время.

Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы по темам: мода, искусство и кино Советского Союза, участники зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".