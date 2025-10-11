Форма поиска по сайту

11 октября, 12:30

Культура

"Кафе Эпоха": Семен Морозов и Вадим Андреев

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы, народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с артистами Вадимом Андреевым и Семеном Морозовым советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы. Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время.

Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы по темам: мода, искусство и кино Советского Союза, участники зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Программа: Кафе Эпоха
культуравидео

