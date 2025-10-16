Пригожин предрек Валерии неприятности из-за "Грэмми"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Попадание сингла певицы Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова. – Прим. ред.) "Исцелю" в лонг-лист музыкальной премии "Грэмми" чревато волной хейта в соцсетях. Таким мнением поделился супруг исполнительницы, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью StarHit.

"Завистливые люди начнут писать анонимные письма, придумывать какие-то истории", – предположил он, заверив, что команда Валерии готова к такому развитию событий.

Продюсер также обратил внимание на умение их пары радоваться успехам своих коллег, что является отличительной чертой. При этом он назвал большим счастьем, если люди смогут порадоваться достижениям певицы.

"Я хочу, чтобы наша команда заслужила получить эту номинацию. Это будет большой прорыв!" – добавил Пригожин.

О прохождении трека отборочного этапа "Грэмми" Валерия объявила 15 октября. В своем личном блоге артистка поблагодарила сына Артемия Шульгина, который является главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, а также саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon и музыкантов, участвовавших в создании песни. Вместе с тем она указала, что будущее трека зависит от голосования академиков премии.