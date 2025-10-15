Песня Валерии прошла отборочный этап премии Grammy

Фото: legion-media.com/ТАСС/Софья Сандурская

Сингл певицы Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова. – Прим. ред.) "Исцелю" прошел отборочный этап музыкальной премии Grammy. Об этом артистка сообщила в своем телеграм-канале.

"Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии", – отметила она.

Певица поблагодарила сына Артемия Шульгина, который является главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, а также саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon и музыкантов, участвовавших в создании песни.

Валерия указала, что будущее трека зависит от голосования академиков премии.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил присвоить статус культурного достояния песням "Сектора Газа" и Михаила Круга. Это, по мнению парламентария, защитит песни от возможных запретов в будущем.

Инициатива стала реакцией на недавнее заявление депутата Госдумы Ольги Германовой. Она предложила "подвергнуть цензуре" некоторые песни Михаила Круга из-за нецензурной лексики.

