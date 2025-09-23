Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/irinakrug

Песням "Сектора Газа" и Михаила Круга могут присвоить статус культурного достояния. Такое предложение внес вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает телеграм-канал Baza.

Политик предложил министру культуры Ольге Любимовой рассмотреть возможность присвоения популярным песням специального статуса, закрепив вклад артистов в культурное наследие. Это, по мнению Чернышова, защитит песни от возможных запретов в будущем.

Инициатива стала реакцией на недавнее заявление депутата Госдумы Ольги Германовой. Она предложила "подвергнуть цензуре" некоторые песни Михаила Круга из-за нецензурной лексики.

Кроме того, ранее в СМИ распространялась информация о якобы предложении депутата Нины Останиной запретить творчество "Сектора Газа".

Сама Останина позже пояснила, что выступала лишь против публичного исполнения нецензурных версий песен, отметив, что у нее даже есть любимая композиция группы – "Твой звонок".