Фото: пресс-служба Агентства креативных индустрий Москвы

На выставке China Licensing Expo 2025 в Шанхае московские музеи договорились о сотрудничестве с ведущими компаниями из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий.

Участие в выставке было частью программы по развитию международного направления московских культурных учреждений. Отмечается, что в делегацию Агентства креативных индустрий вошли представители Музея космонавтики, Московского зоопарка, Музея современного искусства ММОМА, Московского планетария и Музея Москвы. Было проведено более 110 встреч с представителями 65 китайских компаний.

Столичные музеи договорились о сотрудничестве с ведущим мировым лицензионным агентством, которое представляет Лондонскую национальную галерею, "Эрмитаж" и Британский музей. Данное событие стало ключевым, подчеркнули в агентстве. В рамках партнерства планируется разработать стратегию по продвижению брендов музеев Москвы на международные рынки с использованием дистрибьюторских сетей партнера.

Генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова отметила, что иностранные партнеры активно интересуются столичными культурными брендами. По ее словам, продвижение музейной продукции на мировом рынке открывает новые источники дохода для учреждений.

"По экспертной оценке, подобные лицензионные сделки могут приносить в среднем около 50–70 тысяч долларов за счет авансовых платежей и роялти", – приводит ее слова агентство.

Московский и Шанхайский планетарии также договорились о сотрудничестве. Они вместе будут производить образовательный контент и фильмы о космосе. А Музей космонавтики сумел достичь предварительной договоренности с производителем игрушек о выпуске пазлов, настольных игр и моделей космической техники для рынков Южной Кореи и Китая.

