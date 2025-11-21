В Москве анонсировали фестиваль "Россия – Театр – Общество"

Фото: пресс-служба Депкульта

В Москве пройдет Всероссийский марафон-фестиваль театров "Россия – Театр – Общество". Он будет организован в рамках подписанного трехстороннего соглашения между Союзом театральных деятелей (СТД) РФ, Минкультуры и правительством столицы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, постановки в рамках нового проекта будут представлены на Международном открытом фестивале "Театральный бульвар", который в этом году собрал более 1,5 миллиона зрителей и стал самым длительным в мире.

Предполагается, что в марафон-фестивале примут участие ведущие театральные коллективы, молодежные и студенческие труппы. В программу войдут спектакли разных жанров – от балета до мюзикла, а также мастер-классы, выставки и творческие встречи.

Как подчеркнул председатель СТД РФ Владимир Машков, соглашение отражает стремление к сохранению и развитию театральных традиций.

"Это наше обязательство – поддерживать творческий поиск, воспитывать новые таланты и утверждать роль театра как одной из главных духовных опор российского общества", – уточнил он, добавив, что мероприятие проводят в честь 150-летия Союза.

В свою очередь, замминистра культуры Сергей Першин отметил, что Россия обладает уникальными художественными школами с собственной философией и методами.

"В театре таким "золотым стандартом" стала система Станиславского. Это по праву наша национальная гордость. Поэтому 150-летие Союза театральных деятелей Российской Федерации мы планируем отметить масштабно", – сказал Першин.

По его словам, по всей стране будут организованы свыше тысячи мероприятий и проектов, частью которых станет марафон-фестиваль "Россия – Театр – Общество".

Ранее стало известно, что для москвичей и гостей города подготовили подборку мистических спектаклей. Например, можно посмотреть "Завещание Чарльза Адамса", "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", "Й" и другие.

Кроме того, в столичных театрах можно увидеть спектакли по классическим произведениям, такие как "Вишневый сад" с неожиданной концовкой или Уильяма Шекспира в буквальном переводе.