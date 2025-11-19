К 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой мировые звезды балета выступили в Кремле. В честь этого события в Кремлевском дворце при полном аншлаге прошла премьера спектакля "Майя. Сюита любви".

Гала-представление с участием звезд мирового балета посвятили истории любви Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. 11 балерин представили яркие и знаковые образы легендарной артистки. Также зрителям показали редкие документальные кадры из жизни балерины и ее супруга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

