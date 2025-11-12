Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 06:35

Культура

"Моя Москва": Анна Фроловцева. Часть 1

"Моя Москва": Анна Фроловцева. Часть 1

Спектакль "Война и мир" покажут в Театре имени Евгения Вахтангова 12 ноября

В Доме музыки представили спектакль "Дорогая Елена Сергеевна"

Спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" представили в Москве

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 11 ноября

"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 2

"Интервью": Леонид Громов – о том, почему классические спектакли нравятся зрителям

"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 1

Турецкие сериалы привели к росту продаж восточных сладостей в России

Новый арт-объект открыли в центре "Сколково"

Актриса Анна Фроловцева хорошо училась, но однажды, не согласившись с оценкой, ушла получать аттестат в школу рабочей молодежи. Не поступив с первого раза в театральный институт, она не отчаялась, а поехала в "Мосфильм" пробоваться в массовке. Свою первую роль в кино Фроловцева сыграла еще до получения актерского образования.

Во время прогулки по Москве заслуженная артистка России вспомнит, как получила пятерку за вранье, расскажет, кто из великих актрис научил ее делать правильную парилку, и покажет заветные места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культурагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика