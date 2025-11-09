Подготовка к зимним показам балета "Щелкунчик" началась в Москве

В Москве началась подготовка к показам главного зимнего спектакля – "Щелкунчика". Столичные театры предлагают уникальные версии балета, включая постановку на льду, элегантную классику и готическое прочтение. Билеты на декабрьские показы в Кремлевском Дворце уже почти раскуплены.

Уникальность спектакля там видят в использовании фокусов и цирковых моментов. Самый дорогой билет в Кремлевский дворец обойдется в 10 тысяч рублей, а на постановку в театре на Таганке можно попасть за 6 тысяч. Кроме театральных постановок, в Москве пройдет тематический иммерсивный квест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.