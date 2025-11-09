Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 09:15

Культура

Подготовка к зимним показам балета "Щелкунчик" началась в Москве

Подготовка к зимним показам балета "Щелкунчик" началась в Москве

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым прошла на Троекуровском кладбище

На сцене Театра на Цветном покажут постановку Театра классического балета

Театр классического балета приглашает на постановку "Сотворение мира"

"Откройте, Давид": Андрей Максимов

Первые показы балета "Шахерезада" пройдут с 14 по 16 ноября

Целыми семьями пришли посетители на выставку "Город живых историй" в Москве

Целыми семьями пришли посетители на выставку "Город живых историй" в Москве

Коллеги телеведущего Юрия Николаева пришли попрощаться с ним на Троекуровское кладбище

Около 300 волонтеров будут помогать на выставке под открытым небом в Москве

В Москве началась подготовка к показам главного зимнего спектакля – "Щелкунчика". Столичные театры предлагают уникальные версии балета, включая постановку на льду, элегантную классику и готическое прочтение. Билеты на декабрьские показы в Кремлевском Дворце уже почти раскуплены.

Уникальность спектакля там видят в использовании фокусов и цирковых моментов. Самый дорогой билет в Кремлевский дворец обойдется в 10 тысяч рублей, а на постановку в театре на Таганке можно попасть за 6 тысяч. Кроме театральных постановок, в Москве пройдет тематический иммерсивный квест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоЕгор БедуляЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика