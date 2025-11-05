Юрист Хаминский: имущество Юрия Николаева достанется его единственной наследнице

Ведущий Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. Когда состоится прощание и кому достанется наследство легенды телеэкрана – в материале Москвы 24.

"Зажег так много звезд"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телеведущий Юрий Николаев скончался 4 ноября. О его смерти сообщил ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.





Николай Цискаридзе ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Совсем недавно мы в эфире "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало... Как горько! Давайте вместе вспомним... Светлая память.

По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти стала онкология. По информации журналистов, у Николаева несколько лет назад был диагностирован рак легких, а осенью этого года болезнь обострилась. В середине октября телеведущего госпитализировали.

Помимо этого, ранее сообщалось о других проблемах со здоровьем у Николаева. По данным СМИ, в январе этого года он упал, сломав бедренную кость. Из-за этого телеведущий перенес серьезную операцию. Кроме того, в прошлом году Юрий Александрович переболел COVID.

Известно, что прощание с легендой экрана состоится 8 ноября в 13:00. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Соболезнования в связи со смертью Николаева выразил Владимир Путин.

"Ушел из жизни замечательный телеведущий и актер, талантливый, отзывчивый, очень доброжелательный человек", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента России, Николаев внес серьезный вклад в развитие телевидения и сделал многое для творческого воспитания поколений.

Единственная наследница

По данным СМИ, народный артист РФ владел двумя объектами недвижимости – 100-метровой квартирой недалеко от станции метро "Киевская" в Москве и загородным домом на Истре, который ранее переписал на племянников. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", дом может стоить от 20 миллионов рублей, а недвижимость в центре столицы – порядка 120 миллионов.

Николаев прожил с супругой Элеонорой более полувека, но своих детей у пары не было, и телеведущий окружал заботой детей сестры – племянника и племянницу. Однако по закону единственной наследницей первой очереди является супруга знаменитости, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на комментарий юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и московской области Александра Хаминского.

"С учетом того, что у Юрия Николаева не было детей, единственной наследницей будет его жена Элеонора. Из объектов недвижимости после смерти ведущего остались загородный дом на Истре и квартира в Москве на Саввинской набережной. При этом загородный дом ведущий еще при жизни переоформил на племянников. Таким образом, супруга Николаева унаследует квартиру в Москве", – отметил эксперт.

"Пример удивительной личности"

Николаев окончил ГИТИС и поначалу работал в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Однако с 1973 года Юрий Николаевич трудился на телевидении и был ведущим многих популярных передач. С 1975 по 1991-й был бессменным ведущим еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". Он также вел передачи "Голубой огонек", "Песня года", "Спокойной ночи, малыши!" и другие.

В 1991 году телеведущий учредил продюсерскую фирму, которая занялась выпуском музыкальной передачи "Утренняя звезда". Николаев являлся ее постоянным ведущим вплоть до 2003 года. Карьеры многих представителей отечественного шоу-бизнеса начались именно после появления в эфире телепрограммы, поэтому знаменитости часто вспоминают Николаева с благодарностью.

Певица Валерия написала в своем телеграм-канале, что впервые появилась на экране как раз в "Утренней звезде".

"Эта программа стала грандиозной стартовой площадкой для многих ныне очень популярных артистов. Я всегда буду благодарна ему за это время, за бесценный опыт, да и вообще за дружбу и очень нежное ко мне отношение", – написала знаменитость.

Певец Сергей Лазарев вспомнил в своем телеграм-канале, что, будучи в детской студии "Непоседы", считал Николаева "своим крестным папой".





Сергей Лазарев певец Он был всегда очень участлив к детям и часто поддерживал их после окончания конкурса. Юрий Александрович – один из тех людей, кто внес огромный вклад в мою творческую судьбу, и я всегда буду об этом помнить и буду благодарен.

Певица Пелагея отметила, что Николаев был "примером удивительной личности, интеллигентного, светлого, принципиального и очень доброго человека".

Народный артист РФ, музыкант, композитор и однофамилец Юрия Александровича Игорь Николаев написал в своих соцсетях, что телеведущий всю жизнь называл его "сынок", а он его – "папа". Он также отметил, что со звездой телевидения его связывали многочисленные совместные гастроли, съемки и поездки.