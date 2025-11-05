Юрист Хаминский: имущество Юрия Николаева достанется его единственной наследнице

Форма поиска по сайту

06 ноября, 14:13

Культура
Единственный наследник: кому достанется имущество Юрия Николаева

Ведущий Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. Когда состоится прощание и кому достанется наследство легенды телеэкрана – в материале Москвы 24.

"Зажег так много звезд"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телеведущий Юрий Николаев скончался 4 ноября. О его смерти сообщил ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.

Совсем недавно мы в эфире "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало... Как горько! Давайте вместе вспомним... Светлая память.
Николай Цискаридзе
ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России

По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти стала онкология. По информации журналистов, у Николаева несколько лет назад был диагностирован рак легких, а осенью этого года болезнь обострилась. В середине октября телеведущего госпитализировали.

Помимо этого, ранее сообщалось о других проблемах со здоровьем у Николаева. По данным СМИ, в январе этого года он упал, сломав бедренную кость. Из-за этого телеведущий перенес серьезную операцию. Кроме того, в прошлом году Юрий Александрович переболел COVID.

Известно, что прощание с легендой экрана состоится 8 ноября в 13:00. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Соболезнования в связи со смертью Николаева выразил Владимир Путин.

"Ушел из жизни замечательный телеведущий и актер, талантливый, отзывчивый, очень доброжелательный человек", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента России, Николаев внес серьезный вклад в развитие телевидения и сделал многое для творческого воспитания поколений.

Единственная наследница

Фото: legion-media.com

По данным СМИ, народный артист РФ владел двумя объектами недвижимости – 100-метровой квартирой недалеко от станции метро "Киевская" в Москве и загородным домом на Истре, который ранее переписал на племянников. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", дом может стоить от 20 миллионов рублей, а недвижимость в центре столицы – порядка 120 миллионов.

Николаев прожил с супругой Элеонорой более полувека, но своих детей у пары не было, и телеведущий окружал заботой детей сестры – племянника и племянницу. Однако по закону единственной наследницей первой очереди является супруга знаменитости, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на комментарий юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и московской области Александра Хаминского.

"С учетом того, что у Юрия Николаева не было детей, единственной наследницей будет его жена Элеонора. Из объектов недвижимости после смерти ведущего остались загородный дом на Истре и квартира в Москве на Саввинской набережной. При этом загородный дом ведущий еще при жизни переоформил на племянников. Таким образом, супруга Николаева унаследует квартиру в Москве", – отметил эксперт.

"Пример удивительной личности"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Николаев окончил ГИТИС и поначалу работал в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Однако с 1973 года Юрий Николаевич трудился на телевидении и был ведущим многих популярных передач. С 1975 по 1991-й был бессменным ведущим еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". Он также вел передачи "Голубой огонек", "Песня года", "Спокойной ночи, малыши!" и другие.

В 1991 году телеведущий учредил продюсерскую фирму, которая занялась выпуском музыкальной передачи "Утренняя звезда". Николаев являлся ее постоянным ведущим вплоть до 2003 года. Карьеры многих представителей отечественного шоу-бизнеса начались именно после появления в эфире телепрограммы, поэтому знаменитости часто вспоминают Николаева с благодарностью.

Певица Валерия написала в своем телеграм-канале, что впервые появилась на экране как раз в "Утренней звезде".

"Эта программа стала грандиозной стартовой площадкой для многих ныне очень популярных артистов. Я всегда буду благодарна ему за это время, за бесценный опыт, да и вообще за дружбу и очень нежное ко мне отношение", – написала знаменитость.

Певец Сергей Лазарев вспомнил в своем телеграм-канале, что, будучи в детской студии "Непоседы", считал Николаева "своим крестным папой".

Он был всегда очень участлив к детям и часто поддерживал их после окончания конкурса. Юрий Александрович – один из тех людей, кто внес огромный вклад в мою творческую судьбу, и я всегда буду об этом помнить и буду благодарен.
Сергей Лазарев
певец

Певица Пелагея отметила, что Николаев был "примером удивительной личности, интеллигентного, светлого, принципиального и очень доброго человека".

Народный артист РФ, музыкант, композитор и однофамилец Юрия Александровича Игорь Николаев написал в своих соцсетях, что телеведущий всю жизнь называл его "сынок", а он его – "папа". Он также отметил, что со звездой телевидения его связывали многочисленные совместные гастроли, съемки и поездки.

