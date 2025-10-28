Коллеги Романа Попова выразили соболезнования в связи со смертью актера

Роман Попов умер в возрасте 40 лет, сообщили СМИ. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" страдал раком мозга, при этом недавно он сообщал о рецидиве заболевания. Каким актера запомнят его коллеги – в материале Москвы 24.
"Доброжелательный, открытый и талантливый"
Актер Роман Попов умер 28 октября у себя на родине в Йошкар-Оле, где проходил лечение, сообщил телеграм-канал Mash. Ему было 40 лет. Причиной смерти стал рак мозга, с которым звезда сериала "Полицейский с Рублевки" боролся на протяжении последних лет.
Ориентировочно, прощание и похороны состоятся 1–2 ноября, однако место проведения пока неизвестно, сообщила ТАСС друг семьи актера Наталья.
По данным СМИ, актера госпитализировали в тяжелом состоянии 11 октября из-за обнаруженной прободной язвы желудка. Врачи провели экстренную операцию, однако Попов впал в кому. По информации Mash, Роман до последнего находился на аппарате жизнеобеспечения, при этом его организм не реагировал на лечение.
Партнер актера по дуэту "20:14. Город Сочи" в одной из юмористических передач Оганес Григорян рассказал, что последние месяцы выдались для Романа особенно тяжелыми, сообщает News.ru.
Продюсер Ирина Громова рассказала, что актер до последнего боролся за жизнь, а в больнице его часто навещали коллеги, сообщает газета "Известия".
"Раз в неделю мы все к нему ходили, поддерживали, пели песни с ним, анекдоты рассказывали. <...> Он тоже пел песни, даже ногой притоптывал в такт", – поделилась воспоминаниями Громова.
Ирина отметила, что у актера было много планов: он копил деньги на строительство дома и мечтал поскорее вернуться к работе.
Громова добавила: Попов "дал себе установку", что будет жить, поэтому друзья были уверены в успехе лечения.
Соболезнования в связи со смертью актера выразили и другие его коллеги. Актер Сергей Жигунов опубликовал в своих соцсетях забавное видео с Романом со съемочной площадки, где Попов предстал в неожиданном образе: с усами и в смокинге.
"Светлая память", – подписал ролик Жигунов.
Звезда телесериала "Молодежка" актриса Анастасия Стежко отметила в беседе с News.ru, что Роман был открытым человеком.
"К сожалению, с Романом мы мало пересекались на съемочной площадке, но он запомнился мне очень доброжелательным, открытым и талантливым человеком. Мои соболезнования близким в связи с такой утратой", – высказалась актриса.
Борьба за жизнь
В 2018-м у актера обнаружили астроцитому третьей степени – опухоль головного мозга. Он перенес операцию и проходил лечение до 2021 года. Потом болезнь отступила. Однако в этом году актер сообщил, что недуг вернулся, причем в более агрессивной форме.
"Есть осложнение на зрение. Правый глаз – 0%, а левый – 300%. Впереди химия. Поборемся!" – говорил в июне этого года Попов журналистам.
При этом актер продолжал активно работать, но уже в августе его состояние ухудшилось. Об этом он сообщил подписчикам в телеграм-канале.
В августе этого года Роман завершил карьеру. В сентябре он записал последнее видео для подписчиков, в котором поблагодарил всех за сбор средств и сообщил, что он окончен. Актер делился, что проходит очередной курс химиотерапии. Сейчас под этим постом поклонники выражают свои соболезнования.
У актера осталась супруга Юлия и трое детей.
Роман родился в украинском городе Конотопе, однако с двух лет жил в Йошкар-Оле. В студенчестве Попов играл в КВН, впоследствии организовал с Оганесом Григоряном юмористический дуэт "20:14. Город Сочи", с которым выступал на телевидении. Первую популярность он завоевал как юморист под псевдонимом Роман Картавый.
Однако по-настоящему знаменитым его сделала роль следователя Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Его партнерами по съемочной площадке стали Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Софья Каштанова. Это был дебют Попова в кино – тогда ему было 30 лет.
У Романа не было профессионального актерского образования – последнее вступительное испытание в ГИТИС он пропустил из-за боязни, что приемная комиссия не пропустит его из-за картавости. Однако после успеха "Полицейского с Рублевки" его фильмография пополнилась более чем на 40 картин. По данным СМИ, в ближайшие пару лет на экраны должны выйти еще пять работ, в которых актер успел сняться. Среди них – новогодняя комедия "Письмо Деду Морозу", в которой сыграла Наталия Орейро. Премьера запланирована на 27 ноября.