Коллеги Романа Попова выразили соболезнования в связи со смертью актера

Роман Попов умер в возрасте 40 лет, сообщили СМИ. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" страдал раком мозга, при этом недавно он сообщал о рецидиве заболевания. Каким актера запомнят его коллеги – в материале Москвы 24.

"Доброжелательный, открытый и талантливый"

Актер Роман Попов умер 28 октября у себя на родине в Йошкар-Оле, где проходил лечение, сообщил телеграм-канал Mash. Ему было 40 лет. Причиной смерти стал рак мозга, с которым звезда сериала "Полицейский с Рублевки" боролся на протяжении последних лет.

Ориентировочно, прощание и похороны состоятся 1–2 ноября, однако место проведения пока неизвестно, сообщила ТАСС друг семьи актера Наталья.

По данным СМИ, актера госпитализировали в тяжелом состоянии 11 октября из-за обнаруженной прободной язвы желудка. Врачи провели экстренную операцию, однако Попов впал в кому. По информации Mash, Роман до последнего находился на аппарате жизнеобеспечения, при этом его организм не реагировал на лечение.

Партнер актера по дуэту "20:14. Город Сочи" в одной из юмористических передач Оганес Григорян рассказал, что последние месяцы выдались для Романа особенно тяжелыми, сообщает News.ru.



Оганес Григорян юморист Он плохо чувствовал себя в последнее время. Каждый помогал, кто как мог, когда узнали о его болезни. В мае месяце боролись как могли. Последнее время все ухудшалось, и вот оно пришло к тому, что это все закончилось. Соболезнования я выражу близким лично.

Продюсер Ирина Громова рассказала, что актер до последнего боролся за жизнь, а в больнице его часто навещали коллеги, сообщает газета "Известия".

"Раз в неделю мы все к нему ходили, поддерживали, пели песни с ним, анекдоты рассказывали. <...> Он тоже пел песни, даже ногой притоптывал в такт", – поделилась воспоминаниями Громова.

Ирина отметила, что у актера было много планов: он копил деньги на строительство дома и мечтал поскорее вернуться к работе.





Ирина Громова продюсер кинокомпании "Мы его в последний день видели, он говорил: "Я хочу жить! Я хочу к вам!" Как несправедливо!"

Громова добавила: Попов "дал себе установку", что будет жить, поэтому друзья были уверены в успехе лечения.

Соболезнования в связи со смертью актера выразили и другие его коллеги. Актер Сергей Жигунов опубликовал в своих соцсетях забавное видео с Романом со съемочной площадки, где Попов предстал в неожиданном образе: с усами и в смокинге.

"Светлая память", – подписал ролик Жигунов.

Звезда телесериала "Молодежка" актриса Анастасия Стежко отметила в беседе с News.ru, что Роман был открытым человеком.

"К сожалению, с Романом мы мало пересекались на съемочной площадке, но он запомнился мне очень доброжелательным, открытым и талантливым человеком. Мои соболезнования близким в связи с такой утратой", – высказалась актриса.

Борьба за жизнь

Фото: телеграм-канал Роман Попов Official

В 2018-м у актера обнаружили астроцитому третьей степени – опухоль головного мозга. Он перенес операцию и проходил лечение до 2021 года. Потом болезнь отступила. Однако в этом году актер сообщил, что недуг вернулся, причем в более агрессивной форме.

"Есть осложнение на зрение. Правый глаз – 0%, а левый – 300%. Впереди химия. Поборемся!" – говорил в июне этого года Попов журналистам.

При этом актер продолжал активно работать, но уже в августе его состояние ухудшилось. Об этом он сообщил подписчикам в телеграм-канале.





Роман Попов актер Семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, совсем мало вижу левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить.

В августе этого года Роман завершил карьеру. В сентябре он записал последнее видео для подписчиков, в котором поблагодарил всех за сбор средств и сообщил, что он окончен. Актер делился, что проходит очередной курс химиотерапии. Сейчас под этим постом поклонники выражают свои соболезнования.

У актера осталась супруга Юлия и трое детей.

Роман родился в украинском городе Конотопе, однако с двух лет жил в Йошкар-Оле. В студенчестве Попов играл в КВН, впоследствии организовал с Оганесом Григоряном юмористический дуэт "20:14. Город Сочи", с которым выступал на телевидении. Первую популярность он завоевал как юморист под псевдонимом Роман Картавый.



Однако по-настоящему знаменитым его сделала роль следователя Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Его партнерами по съемочной площадке стали Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Софья Каштанова. Это был дебют Попова в кино – тогда ему было 30 лет.

У Романа не было профессионального актерского образования – последнее вступительное испытание в ГИТИС он пропустил из-за боязни, что приемная комиссия не пропустит его из-за картавости. Однако после успеха "Полицейского с Рублевки" его фильмография пополнилась более чем на 40 картин. По данным СМИ, в ближайшие пару лет на экраны должны выйти еще пять работ, в которых актер успел сняться. Среди них – новогодняя комедия "Письмо Деду Морозу", в которой сыграла Наталия Орейро. Премьера запланирована на 27 ноября.