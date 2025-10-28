Наталия Орейро рассказала о съемках в российском новогоднем фильме

В Сети появился постер и трейлер новогодней комедии "Письмо Деду Морозу", в котором снялись Антон Филипенко, Дима Билан, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и звезда "Дикого ангела" Наталия Орейро. Подробности киноновинки читайте в материале Москвы 24.

"Ностальгический трип"

Фото: кадр из фильма "Письмо Деду Морозу"; режиссер – Кирилл Кузин; производство – киностудия им. М. Горького

В Сети представили трейлер отечественной новогодней комедии "Письмо Деду Морозу". Роли в ней исполнили российские актеры и звезды шоу-бизнеса: Дима Билан, Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и другие. Однако создатели фильма приготовили для зрителей сюрприз, также пригласив на съемки звезду аргентинского сериала 1998 года "Дикий ангел" Наталию Орейро.

Уругвайской актрисе, певице и дизайнеру досталась одна из главных ролей. По сюжету ее героиня внезапно появилась в скучной жизни юриста Петра Безуглова, которого сыграл Антон Филипенко. Сын правозащитника нашел старые письма отца, которые тот адресовал Деду Морозу, и решил опустить их в волшебный почтовый ящик. Результат был неожиданным: все детские страхи и фантазии Петра стали реальностью и породили хаос – реки газировки, ожившие игрушки и появление Наталии Орейро, на которой в детстве мечтал жениться главный герой. В одном из эпизодов актриса примерила и наряд Снегурочки.

Создатели фильма отмечали, что картина будет интересна и детям, и взрослым, но станет особым подарком для поколения 1990-х.





Юлиана Слащева генеральный директор Киностудии Горького Это "ностальгический трип" для целого поколения. Мы создали безумную, смешную и трогательную историю, которая заставит взрослых вспомнить, каково это – верить в чудо, а детей – от души смеяться и сопереживать приключениям на экране.

Уточняется, что реквизит включал настоящие игрушки 1990-х, а саундтреки к фильму – смесь хитов Орейро с русскими новогодними мотивами.

Сама актриса отмечала, что ее впечатлил масштаб фильма. По ее словам, зрителей ждет много трюков, спецэффектов и анимационных персонажей.

Ранее генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии Горького Лика Бланк рассказывала журналистам, что был перекастинг: изначально актерский состав был другой. Но создатели продолжали искать "более попадающих в типажи артистов". Еще в 2022 году СМИ анонсировали участие в проекте Надежды Михалковой, Риналя Мухаметова и Дмитрия Назарова, однако сейчас их нет среди исполнителей ролей.

Комедия выйдет в широкий прокат 27 ноября этого года.

Уругвайская Снегурочка

Процесс утверждения Наталии Орейро на роль был долгим, рассказывала Лика Бланк. По ее словам, сначала звезде отправили заявку в Аргентину, и Наталия дала предварительное согласие, при этом заявила, что хочет ознакомиться со сценарием.

Рукопись пришлось перевести на испанский язык и вновь отправить Орейро. Кроме того, Наталию интересовало, кто станет ее партнерами по съемочной площадке. Также на ранних этапах актриса активно включалась в работу по видеосвязи, общалась с командой: режиссером и креативным продюсером.

"Пока вышли в съемки, прошло почти четыре года", – отмечала продюсер.





Лика Бланк генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии Горького Зрителей нашего фильма ждет веселая, комичная, самоироничная, фантастически классная Наталия Орейро. Мы гордимся, что нам удалось привести ее на съемки в России. Это действительно большое событие для отечественной киноиндустрии. Звезда мирового масштаба, символ эпохи, провела здесь целый месяц. Причем снималась не где-то в московской студии, а в карельских лесах и пещерах.

По мнению режиссера картины Кирилла Кузина, Орейро согласилась на участие из-за "очень хорошего сценария" и благодаря "опытным продюсерам". Постановщик также отмечал трудолюбие и отзывчивость Наталии во время работы.

Сама звезда отмечала, что ей очень понравилась ее героиня.

"Это как будто я, только русская. Моя героиня появляется в его доме и утверждает, что они женаты. На что он отвечает: "Я никогда не женился на тебе". В ней есть что-то от меня. Однако, чтобы это почувствовать, нужно верить в волшебство", – отмечала актриса.

Кроме того, в одном из эпизодов Орейро предстала в образе Снегурочки. Наталия рассказывала журналистам, что давно хотела примерить наряд внучки русского новогоднего волшебника.





Наталия Орейро актриса, певица Я всегда мечтала надеть этот наряд. С тех пор как приехала в Россию, мне столько рассказывали о Деде Морозе и его внучке. В фильме это стало реальностью, и я рада быть частью такой теплой истории.

Примечательно, что Орейро в фильме заговорила по-русски. Ей приходилось заучивать большие объемы текста. Самыми сложными для произношения оказались сочетания нескольких гласных или согласных звуков подряд. Такие фразы пришлось разбивать на фрагменты для удобства иностранной актрисы. Помимо диалогов на русском, Наталия исполнила припев песни "Зима".



