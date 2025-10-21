Стивен Сигал поддержал учреждение российского аналога "Оскара"

Церемония вручения премии "Бриллиантовая бабочка", которую назвали российским аналогом "Оскара", состоится 27 ноября в "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Что известно о новой награде, читайте в материале Москвы 24.

5 тысяч бриллиантов и миллион долларов

Режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков 20 октября сообщил, что первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоится 27 ноября в "Мастерской "12" Никиты Михалкова".

Премию прозвали в прессе аналогом "Оскара", а инициатором ее создания выступил сам режиссер. При этом презентация "Бриллиантовой бабочки" состоялась еще 22 апреля. Тогда же Михалков представил и Евразийскую академию кинематографических искусств. Мероприятие посетили российские актеры, режиссеры, продюсеры, критики, журналисты, политики, а также представители кинематографа из двух десятков стран.

Михалков заявил, что у России пока нет опыта "Оскара", открывающего для кинематографистов закрытые двери. Однако народный артист РСФСР отметил, что у новой премии есть явное преимущество.



Никита Михалков Режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ "Оскар" денег не дает. А мы будем!

Победитель в номинации "Бриллиантовая бабочка" за лучший фильм получит приз в размере 1 миллиона долларов (более 81 миллиона рублей). Лауреаты остальных категорий – по 250 тысяч (более 20 миллионов рублей).

Всего премия включает 12 номинаций. Награды вручат в основных профессиональных категориях: лучший фильм, режиссер, сценарист, оператор, композитор, художник, актер и актриса (включая второстепенные роли). Также предусмотрен специальный приз за вклад в мировой кинематограф и приз для фильма из страны, не входящей в Евразийское пространство.

Эскиз статуэтки создал художник Юрий Купер. По данным СМИ, при изготовлении награды было использовано 5 тысяч специально выращенных бриллиантов. Михалков отметил, что приза такой красоты не имеет ни одна другая премия.

Отбор лауреатов пройдет в России и других странах. Инициативу уже поддержали ряд государств: Китай, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, Венесуэла, Индия, Армения, Куба, Пакистан, Сейшельские острова, Вьетнам, Казахстан, ОАЭ, Сербия.

К слову, голливудский актер Стивен Сигал в комментарии ТАСС поддержал учреждение премии "Бриллиантовая бабочка", а также высказался о том, что России запрещено участвовать в мероприятиях, связанных с "Оскаром".

"Я не думаю, что это разумно. Я думаю, мы должны продолжать пытаться наладить отношения", – отметил американский актер.

"Зачем вообще что-то выдвигать на "Оскар" от России?"

В июле этого года Михалков в интервью ТАСС призвал не выдвигать отечественные киноленты на "Оскар". Режиссер отметил, что в нынешних реалиях картина российского производства может рассчитывать на премию американской киноакадемии лишь в том случае, если будет унижать свою страну.

"А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там "Оскар" сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?" – заявил народный артист РСФСР.

Кроме того, режиссер выразил мнение, что его картина "Утомленные солнцем" удостоилась "Оскара" в 1995 году в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", потому что в то время жюри оценивало фильмы с точки художественной ценности, а не в политическом контексте.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" от каждой страны принимают только одну картину в год, а вопрос о претендентах и победителе решается голосованием членов Американской академии кинематографических искусств и наук. В советский период фильмы на "Оскар" отбирала специальная комиссия при Союзе кинематографистов СССР. После распада страны этим занялся Российский Оскаровский комитет, но с 2022 года страна отказалась выдвигать фильмы на соискание кинопремии.



За всю историю премии на "Оскар" были номинированы девять советских и семь российских фильмов. Четыре из них удостоены главной награды Американской киноакадемии. В 1968 году ее получил фильм "Война и мир" режиссера Сергея Бондарчука, в 1976-м – советско-японский фильм "Дерсу Узала", спустя три года – картина "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова. Фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" взял "Оскар" в 1995 году, став единственным российским фильмом, удостоенным этой награды.

Также картина "Разгром немецких войск под Москвой" была отмечена "Оскаром" в категории "Лучший документальный фильм" в 1943 году. Кроме того, в 2000-м российский мультфильм "Старик и море" также получил престижную награду в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Первым российским актером, номинированным на "Оскар", стал Юрий Борисов. В 2025 году он боролся за статуэтку в номинации лучший актер второго плана за роль в американском фильме Шона Бейкера "Анора". В итоге награду Борисов не получил, но картина была признана лучшим фильмом.

При этом в разные годы престижную кинопремию получали российские эмигранты. Например, в 1948 году художница из Российской империи Варвара Каринская получила "Оскар" за дизайн костюмов к фильму "Жанна д'Арк" с Ингрид Бергман.

В 1954 году Борис Кауфман удостоился награды за операторскую работу в фильме "В порту", а в 1964 году Елизавета Кедрова получила премию за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Грек Зорба".