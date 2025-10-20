Первая церемония вручения "Бриллиантовой бабочки" состоится 27 ноября

Фото: 123RR.com/razoomgames

Первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет 27 ноября. Об этом ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, который предложил провести данное мероприятие.

Церемония вручения наград будет организована в "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Учредителями премии являются Минкульт и Российский фонд культуры.

"Бриллиантовой бабочкой" будут награждены победители в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".

Победитель в номинации "Лучший фильм" получит 1 миллион долларов, а лауреаты остальных номинаций – 250 тысяч долларов. Сама награда – украшенная бриллиантами бабочка – была разработана художником Юрием Купером.

Изначально церемонию планировали провести 5 декабря в Москве. Министр культуры России Ольга Любимова заявляла, что инициатива широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и в других дружественных государствах.

Свое участие документально подтвердил Китай. Также велись переговоры по поводу участия в проекте с Ираном, Казахстаном, Индией, Вьетнамом, Узбекистаном, Бразилией и ЮАР.

